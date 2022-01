Tugendhat werpt zich op als mogelijke opvolger Boris Johnson

Tugendhat is daarmee de eerste Tory die openlijk zijn kandidatuur vestigt. In een interview met Times Radio zei de voorzitter van de buitenlandcommissie van het Lagerhuis ‘ervoor te gaan’ als hij voldoende steun zou krijgen van zijn collega’s. ‘Dienen als minister-president zou een grote eer zijn. Ik snap niet waarom anderen daarover terughoudend zijn.’

De timing van zijn uitlatingen is opmerkelijk, aangezien het rapport over de lockdownfeestjes van Brits overheidspersoneel binnen afzienbare tijd zal worden overhandigd aan Johnson. Topambtenaar Sue Gray kreeg van de premier zelf opdracht onderzoek te doen naar vermeende overtredingen tijdens lockdowns.

Partygate

Johnson ligt vanwege ‘partygate’ zwaar onder vuur, ook binnen zijn Conservatieve Partij. Het is de vraag of hij na de publicatie van Grays bevindingen nog als regeringsleider kan aanblijven. Johnson kan met een interne vertrouwensstemming worden afgezet als partijleider en premier.

Tugendhat geldt als een criticus van Johnson binnen de conservatieven. Als veteraan die diende in de Britse strijdkrachten in Irak en Afghanistan, liet hij zich zeer kritisch uit over de Britse terugtrekking uit Afghanistan vorig jaar.

Volgens Daily Mail heeft Tugendhat weliswaar medestanders binnen de partij, maar zouden minister van Financiën Rishi Sunak of buitenlandminister Liz Truss meer kansen hebben op het leiderschap van de partij en daarmee het premierschap.