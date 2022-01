Oostenrijk versoepelt meer maatregelen voor ongevaccineerden

Oostenrijk gaat de coronamaatregelen voor ongevaccineerden verder versoepelen, meldt bondskanselier Karl Nehammer. Deze groep mag vanaf 12 januari weer naar niet-essentiële winkels. Ook zijn ze vanaf 19 januari weer welkom in de horeca en bij toeristische attracties op vertoon van een negatief testbewijs.

In Oostenrijk geldt momenteel op veel binnenlocaties het 2G-beleid, waardoor alleen gevaccineerde en van Covid-19 genezen mensen toegang kunnen krijgen. Die regel wordt over een paar weken afgeschaft. De horeca en de toerismesector gaan volgende maand over op 3G.

Nehammer zei verder dat de avondklok twee uur wordt verlaat. Die gaat vanaf 5 februari pas om middernacht in. Diezelfde dag worden de openingstijden voor winkels en horecazaken verruimd en verdubbelt het maximale aantal bezoekers bij evenementen naar vijftig.

Einde lockdown

De bondskanselier maakte eerder deze week bekend dat de lockdown voor ongevaccineerden maandag na ruim twee maanden eindigt. De versoepelingen zijn ondanks de vele besmettingen mogelijk omdat de druk op de ziekenhuizen flink is afgenomen, aldus de regering. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares ligt op het laagste niveau sinds halverwege september.

De autoriteiten verwachten dat de huidige besmettingsgolf, die wordt veroorzaakt door de zeer besmettelijke omikronvariant, begin februari piekt. Zaterdag werden bijna 35.000 nieuwe gevallen gerapporteerd. Hoewel de cijfers hoog zijn, denken de autoriteiten niet dat de zorg overbelast zal raken vanwege het mildere ziekteverloop bij een omikronbesmetting.

Bijna driekwart van de bevolking is volledig gevaccineerd tegen Covid-19. Nehammer streeft naar een hogere vaccinatiegraad met de invoering van een algemene vaccinatieplicht.