Australië wil meepraten over handelsgeschil tussen China en EU

Australië wil betrokken worden in de gesprekken bij Wereldhandelsorganisatie WTO tussen China en de Europese Unie. Dat heeft de Australische minister van Handel laten weten. De EU beschuldigt China van oneerlijke handelspraktijken ten aanzien van EU-lidstaat Litouwen. China zit de export uit het EU-land dwars sinds Litouwen Taiwan onlangs toestemming gaf om een diplomatieke post te openen in zijn hoofdstad Vilnius. China ziet het eiland als een afvallige provincie.

De Australische minister Dan Tehan zegt in een verklaring nu dat Australië een ‘aanzienlijk belang’ heeft bij de kwestie die aan de orde is gesteld. Daarom is het verzoek neergelegd om ook aan te schuiven bij de gesprekken.

Beijing zet al langer landen onder druk om hun banden met het democratische Taiwan af te zwakken of te verbreken. China probeert ook via het bedrijfsleven Litouwen op andere gedachten te brengen. De Europese Unie spande afgelopen week een zaak tegen China aan bij de WTO ter ondersteuning van Litouwen.

Aangescherpte wetten

De betrekkingen tussen Australië en China, de belangrijkste handelspartner, vertroebelden nadat Australië eerder Huawei Technologies uit zijn 5G-breedbandnetwerk had geweerd. Daarnaast werden wetten tegen buitenlandse politieke inmenging aangescherpt. Ook drong Canberra aan op een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van Covid-19, dat het eerst opdook in China.

Beijing reageerde door politieke contacten te bevriezen en importheffingen op te leggen voor verschillende Australische grondstoffen, zoals steenkool, rundvlees, gerst en wijn. Australië heeft in de afgelopen achttien maanden twee klachten ingediend bij de WTO over China’s handelspraktijken.