Tineke de Nooij wil nooit helemaal afscheid nemen van de radio

Voor Tineke de Nooij komt zaterdag na ruim zestig jaar een einde aan haar radiocarrière. In een extra lange uitzending van haar TinekeShow op NPO Radio 5 vanuit Beeld & Geluid in Hilversum neemt ze afscheid van haar luisteraars. Maar voorgoed weggaan bij de radio is ze niet van plan. ‘Het is het leukste vak ter wereld’, zegt De Nooij.

‘Tinus’ was vanaf het begin in 1962 betrokken bij Radio Veronica, dat uitzond vanaf een schip dat buiten de territoriale wateren voor de kust van Scheveningen lag. ‘Daar hebben we de commerciële radio ontdekt en hebben we alles kunnen uitvinden’, zegt ze.’ Ze was de eerste vrouwelijke radio-dj van Nederland. In september 2020 vierde ze haar 60-jarig radiojubileum.

De presentatrice dacht tot afgelopen zomer nooit aan stoppen. ‘Het is ongelofelijk leuk wat ik doe. Ik schrijf graag en hou van muziek. En ik zou niets anders kunnen.’ Maar afgelopen september besefte De Nooij ‘dat ik 80 ben, terwijl ik nog zo graag meer wil reizen.’ Toen koos ze voor stoppen.

Naast de radio maakte ze ook tv-programma’s, waaronder het middagmagazine Tineke, schreef ze voor Story en importeerde ze wijn uit Zuid-Afrika. Aan al het werk komt binnenkort een einde. ‘Dat ik dan in een zwart gat val, weet ik zeker. Maar ik blijf schrijven. Een column lijkt me weer leuk, daar ga ik wel achteraan’. Ook zal ze af en toe nog invallen bij Omroep MAX. ‘De TinekeShow komt niet meer terug, dat moet ik afsluiten. Maar ik hoop wel een beetje in dat vak te blijven’, zegt De Nooij.