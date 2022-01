Australië roept Kanye West op zich te laten inenten voor tournee

De Australische minister-president Scott Morrison heeft hiphopartiest Kanye West gevraagd zich volledig te laten vaccineren voordat hij naar Australië afreist voor een tournee. Volgens media zou West in maart een reeks concerten in Australië willen doen.

Twee weken geleden werd tennisster Novak Djokovic Australië uitgezet omdat hij niet gevaccineerd was. Djokovic wilde zijn titel op de Australian Open verdedigen, maar er ontstond getouwtrek over de geldigheid van zijn visum. Uiteindelijk besliste het federaal gerechtshof dat de tennisster het land moest verlaten.

Gevraagd naar de mogelijke komst van West, van wie de vaccinatiestatus niet gekend is, zei Morrison op een persconferentie: ‘De regels gelden voor iedereen, zoals mensen recent hebben kunnen zien. Het maakt niet uit wie je bent, je moet de regels volgen. Volg de regels en je kunt komen. Volg de regels niet, en je kunt niet komen.’

West had in een interview in 2020 nog gezegd dat je laten vaccineren gelijk is aan ‘een merkteken van het beest’, maar in 2021 gaf hij op sociale media aan één prik gehad te hebben.