Australië trekt 31 miljoen uit voor bescherming koala’s

De Australische overheid trekt 50 miljoen Australische dollar (31 miljoen euro) uit om de iconische koala’s te beschermen. De dierensoort wordt bedreigd door bosbranden, ziektes en verkeer. Er zouden naar schatting nog slechts 100.000 tot 330.000 koala’s in het wild leven.

Sinds 2019 stak de Australische overheid 74 miljoen Australische dollar (46 miljoen euro) in het beschermen van de koala. Het nieuwe bedrag komt daarbovenop. Het geld wordt ingezet om habitat van de koala te beschermen. Koala’s leven in eucalyptusbossen in het oosten van Australië.

Volgens een rapport van het World Wildlife Fund hebben bosbranden in 2019 en 2020 aan 60.000 koala’s het leven gekost. Daarnaast lijden koala’s aan chlamydia, dezelfde seksueel overdraagbare ziekte die ook mensen kan treffen. Naar schatting lijdt in sommige gebieden de helft van de koala’s aan de ziekte.