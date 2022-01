Tv-persoonlijkheid Willibrord Frequin: heb nog maar kort te leven

Oud-tv-presentator Willibrord Frequin is ernstig ziek en heeft naar eigen zeggen niet lang meer te leven. In een interview met De Telegraaf meldt de 80-jarige Frequin dat vorig jaar bij hem een vorm van Parkinson (vasculair parkinsonisme) is vastgesteld.

"Ik wil even mijn verhaal kwijt. Ik vrees dat ik nog maar kort te leven heb...", zegt Frequin tegen de krant. Hij vertelt dat hij bijna geen energie meer heeft en zelfstandig niet meer uit zijn bed kan komen, al verschilt zijn toestand wel van dag tot dag. "Ik ben helemaal op en versleten." Hoelang hij nog te leven heeft, weet hij niet. "De een zegt een half jaar, de ander zegt korter. De dokter weet het ook niet."

Begin volgende maand komt er een boek uit over Frequin van schrijver Fons de Poel, die hem in zijn tachtigste levensjaar volgde. Frequin kondigde in november zijn afscheid van de televisie aan. Afgelopen jaren was hij nog te zien in het RTL-reisprogramma Beter Laat Dan Nooit. Eerder maakte hij voor zowel RTL als SBS jarenlang De Week van Willibrord en was hij reporter voor KRO's Brandpunt.