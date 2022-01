Amazon beschuldigd van bedreigen mogelijke vakbond in New York

Het Amerikaanse onafhankelijke overheidsagentschap National Labor Relations Board (NLRB), dat toeziet op naleving van het arbeidsrecht, heeft e-commercebedrijf Amazon aangeklaagd omdat het bedrijf werknemers die een vakbond in New York willen oprichten zou hebben bedreigd en gesurveilleerd.

Werknemers in een pakhuis van Amazon in het New Yorkse stadsdeel Staten Island willen in de komende maanden een stemming organiseren over het al dan niet vormen van een vakbond. De NLRB zegt dat er genoeg animo is voor het organiseren van een stemming en is van plan op 16 februari in een vergadering verdere stappen aan te kondigen.

In de aanklacht van de NLRB is te lezen dat het bedrijf ‘herhaaldelijk de wet heeft overtreden door arbeiders in het pakhuis in Staten Island die campagne voerden voor het vormen van een vakbond te bedreigen, surveilleren en ondervragen’. Amazon ontkent de beschuldiging. Op 5 april vindt een hoorzitting plaats over de aanklacht.

Vorig jaar werd er in een pakhuis in de staat Alabama gestemd over het vormen van een vakbond. Toen werden er niet genoeg stemmen voor een vakbond geteld, maar de organisatoren van de stemming zeiden dat Amazon zich niet aan de regels had gehouden. Daarom wordt er de komende maanden opnieuw gestemd in Alabama. De stembiljetten worden begin februari verstuurd, op 28 maart worden de stemmen in Alabama geteld.