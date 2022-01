Optimisme keert terug op beurzen New York na cijfers Apple

De aandelenbeurzen in New York hebben vrijdag hun openingsverlies weggewerkt en zijn met een forse dagwinst de handel uitgegaan. Apple kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten en boekte in de laatste drie maanden van vorig jaar een recordomzet. Daarmee werden ook aandelen van andere grote techbedrijven weer gewild.

Het aandeel Apple won bijna 7 procent. Het concern verkoopt in het laatste kwartaal van het jaar, met daarin de belangrijke feestdagen, traditiegetrouw de meeste van zijn apparaten als iPhones en iPads. Volgens topman Tim Cook is het succes te danken aan de vele nieuwe producten en diensten zoals de iPhone 13, de Apple Watch Series 7 en nieuwe Macs. Cook verwacht ook dat de leveringsproblemen, waar hij eind vorig jaar nog voor waarschuwde, tegelijkertijd minder erg zullen worden.

Andere grote techbedrijven als Microsoft, Facebook-moeder Meta, Google-moeder Alphabet en Amazon eindigden tot ruim 3 procent hoger. De jubelstemming over Apple draagt bij aan optimisme onder beleggers over gestegen winsten bij bedrijven. Bij het nieuwe kwartaalcijferseizoen meldde het overgrote merendeel van de bedrijven winsten die hoger uitvielen dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Rente

De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent hoger op 34.725,47 punten. De brede S&P 500 steeg 2,4 procent tot 4431,85 punten, wat de sterkste stijging op één dag is sinds juni 2020. Techbeurs Nasdaq ging 3,1 procent omhoog tot 13.770,57 punten.

De afgelopen twee dagen was het sentiment nog negatief. De Federal Reserve liet woensdag weten in maart de rente te verhogen om de forse inflatie aan te pakken. Bij hogere rentes worden obligaties weer aantrekkelijker, wat nadelig is voor de waardering van aandelen.

Visa

Visa werd ruim 10 procent meer waard dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de creditcardmaatschappij. Handelsplatform Robinhood, dat met een omzetwaarschuwing kwam, werkte een eerder verlies weg en won 9,7 procent.

Caterpillar verloor 3,5 procent. De fabrikant van bouwmachines presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten hadden verwacht, maar de winstmarges stonden onder druk door hogere arbeidskosten. Chevron zakte 3,5 procent. De olieproducent zag de kwartaalomzet sterker stijgen dan verwacht. De winst viel ondanks de gestegen olieprijzen echter lager uit dan analisten hadden voorzien.

De euro was 1,1147 dollar waard, tegen 1,1148 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 87,26 dollar. Brentolie klom 1,4 procent in prijs tot 90,59 dollar per vat.