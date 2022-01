Benzineprijs dit weekend naar record door spanningen Oekraïne

De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 stijgt dit weekend naar 2,146 euro, meldt consumentencollectief UnitedConsumers. Daarmee gaat het record van afgelopen november uit de boeken. De adviesprijs voor een liter diesel was met 1,832 euro vrijdag al historisch hoog. UnitedConsumers houdt de adviesprijzen bij van vijf grote oliemaatschappijen die in Nederland benzine verkopen.

Marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers wijst naast de geopolitieke spanningen ook op andere oorzaken van de gestegen brandstofprijzen. Zo is de dollar ten opzichte van de euro duurder geworden en olie wordt vrijwel altijd in dollars afgerekend. Daarnaast zitten olieprijzen al tijden in de lift door het vlotte economische herstel van de economie, waardoor bijvoorbeeld de industrie meer van de grondstof nodig heeft. Het kartel van olieproducerende landen OPEC verhoogt de eigen productie vooralsnog geleidelijk, maar overlegt volgende week weer over een quotum voor maart.