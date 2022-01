Russische bevolking krimpt rap verder, ook door coronavirus

De al lange tijd voortschrijdende krimp in het aantal inwoners, is een nachtmerrie voor het Kremlin dat vreest het enorme grondgebied van het land niets eens meer te kunnen bevolken. Het vreest ook een zwakkere economie door de krimp. De Russische federatie heeft nog ongeveer negen inwoners per vierkante kilometer en dat steekt schril af bij bijvoorbeeld buurland China met bijna 150 inwoners per vierkante kilometer of in Nederland, met bijna 520 inwoners per vierkante kilometer. De krimp was nog desastreuzer geweest als de immigratie niet was verrekend. Dan zouden er zeker een miljoen minder mensen in Rusland wonen dan een jaar geleden.

