Bezetters bos naast VDL Nedcar brengen nacht in bomen door

De naar schatting twintig bezetters van een bos naast VDL Nedcar brengen de nacht van vrijdag op zaterdag in de bomen door. Ze liggen in hangmatten, hoog in de bomen, en zijn niet van plan het bos te verlaten, lieten ze vrijdag weten. De activisten gingen vrijdag in alle vroegte over tot bezetting van het bos om kap te voorkomen. Ze gaan naar eigen zeggen pas weg als ze de garantie krijgen dat het bos niet gekapt wordt.