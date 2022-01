Kabinet: zorgen om mogelijke fraude compensatie toeslagenaffaire

Het kabinet maakt zich zorgen over signalen die het krijgt van fraude bij het aanvragen van compensatie in de toeslagenaffaire. Onder anderen medewerkers van de Belastingdienst, de afdeling Toeslagen en gemeenten waarschuwen voor sommige aanvragers die fraude plegen om zo meer compensatie te krijgen, meldt staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook zou er in sommige gevallen te veel schadevergoeding worden uitgekeerd, schrijft de staatssecretaris. Verder maakt ze zich zorgen om bureaus die tegen betaling verzoeken tot compensatie indienen. ‘Dit is absoluut niet noodzakelijk voor een aanmelding’, schrijft De Vries. ‘We zien daarbij een risico dat burgers zich aanmelden die geen recht op herstel blijken te hebben.’

De staatssecretaris is ‘alert op signalen van mogelijke onrechtmatigheid’ en wil onderzoeken of medewerkers meer mogelijkheden krijgen om misstanden aan te kaarten. ‘Wel wil ik benadrukken dat we in de hersteloperatie juist uit willen gaan van het vertrouwen in de burger en dat aan hen snel recht wordt gedaan’, aldus de staatssecretaris. ‘Dit heeft geleid tot bewust aanvaarde risicomarges in de regelingen.’

Afgelopen week meldde accountantsbureau PwC dat de Belastingdienst jarenlang op basis van uiterlijk of afkomst inschatte of iemand een hoger risico vormde voor het plegen van fraude. De onderzoekers vonden ‘tientallen voorbeelden’ hiervan bij onderzoek naar zogeheten ‘zwarte lijsten’. Door de doorgeslagen fraudeaanpak van de Belastingdienst moesten tienduizenden ouders ten onrechte hun ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen. Vaak leidde dit tot torenhoge schulden, met scheidingen, psychische klachten en zelfs zelfdoding als gevolg.