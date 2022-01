Verlichtingsbedrijf Signify schaarse winnaar op fors lager Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een fors verlies het weekend ingegaan. Het vooruitzicht van hogere rentes maakt beleggers nerveus. Binnen de hoofdgraadmeter AEX was verlichtingsbedrijf Signify een zeldzame winnaar. Het bedrijf werd ruim een tiende meer waard na een goed ontvangen kwartaalbericht.

Signify (plus 11 procent) meldde in het slotkwartaal van 2021 bijna 7 procent meer omzet te hebben gehaald. Daarbij steeg ook de winstmarge, ondanks de fiks gestegen kosten voor onderdelen, logistiek en grondstoffen. Signify wist ook te melden dat problemen met tekorten aan onderdelen minder nijpend zijn geworden.

De hoofdindex op Beursplein 5 raakte 1,3 procent kwijt en eindigde op 744,26 punten, met verliezen voor bijna alle AEX-bedrijven. Beleggers zijn voorzichtiger geworden nadat de Amerikaanse centrale bank eerder deze week liet weten de rente waarschijnlijk in maart te gaan verhogen. Hogere rentetarieven zijn doorgaans slecht nieuws voor de meer risicovolle beleggingen als aandelen.

Chipbedrijven

De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML stonden onderaan bij de hoofdfondsen op het Damrak, met verliezen tot 3,5 procent. De tegenvallende resultaten van de grote Amerikaanse chipmaker Intel bleven zorgen voor koersdruk in de sector. Staalfabrikant ArcelorMittal was de grootste verliezer met een min van 5,4 procent

De MidKap verloor 0,9 procent tot 1.051,62 punten. Logistiek vastgoedbedrijf WDP zakte 1,1 procent na het presenteren van zijn jaarcijfers. De vastgoedinvesteerder heeft naar eigen zeggen een sterk boekjaar 2021 achter de rug, met een gestegen winst per aandeel en hogere waarde van zijn portefeuille. Mogelijk hadden beleggers meer verwacht.

Renewi

De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,3 procent.

Afvalverwerker en recyclingbedrijf Renewi kwam ook met resultaten en profiteerde van de hoge prijzen voor grondstoffen. Het fusiebedrijf van de voormalige Shanks Group en Van Gansenwinkel Groep rekent voor zijn hele gebroken boekjaar op een bedrijfsresultaat van 120 miljoen euro, tegen 73 miljoen euro in de voorgaande twaalf maanden. Het aandeel won in Amsterdam ruim 1 procent.

H&M

In Stockholm won Hennes & Maurits (H&M) zo’n 5 procent. De Zweedse kledingketen boekte in het afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. LVMH steeg ruim bijna 4 procent in Parijs. Het moederbedrijf van modemerken als Christian Dior en Louis Vuitton heeft vorig jaar een recordjaar gehad.

De euro was 1,1163 dollar waard, tegenover 1,1148 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 88,08 dollar. Brentolie klom 2 procent in prijs, tot 91,18 dollar per vat.