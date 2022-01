Belgische verdachte van overlijden Dean blijft vastzitten

De Belgische autoriteiten hebben vorige week door middel van een Europees Arrestatiebevel (EAB) Nederland verzocht om de overlevering van De K. De verdachte heeft niet ingestemd met de overlevering naar België.

Vrijdag toetste de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank de beslissing van de officier van justitie om de man in overleveringsdetentie te houden. Binnen zestig dagen buigt de rechtbank zich over het overleveringsverzoek van België tijdens een openbare zitting van de overleveringskamer. Een datum van de zitting is nog niet bekend.

Het lichaam van Dean werd maandagavond 17 januari op Neeltje Jans bij Vrouwenpolder in Zeeland gevonden. Eerder die dag werd De K. aangehouden, de Belg had het jongetje meegenomen uit de Belgische plaats Sint-Niklaas. De man werd gearresteerd in het dorp Meerkerk in de provincie Utrecht. Volgens Belgische media was de man een oppas van het kind.