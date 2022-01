President Oekraïne wil niet dat Westen paniek zaait over Rusland

De Oekraïense president Volodimir Zelenski dringt er bij westerse leiders op aan geen paniek te zaaien over Russische troepen vlak over de Oekraïense grens in Rusland. ‘We kunnen geen paniek gebruiken’, ook met het oog op de zwakke economie van Oekraïne. Het is volgens Zelenski ‘belangrijk niet alle informatie van inlichtingendiensten te halen. Wat belangrijk is, is hier te zijn’.

Oekraïne dreigt zijn economie te verliezen, aldus Zelenski. Volgens hem is de situatie wezenlijk niet anders dan in 2014. In dat jaar werd een gekozen pro-Russische president in Oekraïne afgezet. Volgens de Russen was dat in een door de VS aangestuurde staatsgreep. Volgens het Westen door een pro-Europese volksopstand. Rusland lijfde in een boze reactie de Krim in. Het schiereiland was in de jaren vijftig bij de Sovjetrepubliek Oekraïne gevoegd en bleef Oekraïens na de ineenstorting van de Sovjet-Unie tot ergernis van het Kremlin.