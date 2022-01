Kuipers blijft bij uitspraak over effect coronatoegangsbewijzen

Coronaminister Ernst Kuipers had naar eigen zeggen misschien ‘nog meer moeten benadrukken’ dat het effect van de coronatoegangsbewijzen afhangt van de manier waarop die worden ingezet. Het middel zal nu niet leiden tot een afname van 15 procent in het aantal besmettingen, erkent de minister. Toch komt hij niet terug op zijn verwijzing naar dat veelbesproken percentage, omdat hij heeft gezegd dat coronatoegangsbewijzen tot 15 procent minder besmettingen kunnen leiden.

Het percentage is afkomstig van onderzoekers van de TU Delft. Die merkten daarbij wel op dat het in de praktijk vrijwel onhaalbaar is, omdat het uitgaat van een situatie waarin bijvoorbeeld ongevaccineerden geen enkel contact met elkaar hebben. Tijdens het coronadebat van woensdag hadden SP, SGP en DENK kritiek op de manier waarop de minister de feiten presenteerde. SP’er Maarten Hijink stelde zelfs ‘dat de minister de kluit belazert’ met een ‘louter hypothetisch’ getal.

Volgens Kuipers kan niet gezegd worden hoe groot het effect van het coronatoegangsbewijs in de huidige opzet is. Hij vindt wel dat ten onrechte het beeld is ontstaan dat uit het onderzoek blijkt dat het middel helemaal geen effect heeft. ‘Ik heb termen gehoord als prullenmand, vuilnisbak. Laten we dat niet te snel doen.’ Volgens de minister moet eerst bekeken worden op welke manier de coronapas nog kan bijdragen aan het verder openen van de samenleving. ‘Als coronatoegangsbewijzen niet meer nodig zijn, of geen effect hebben, moet je er natuurlijk mee stoppen.’