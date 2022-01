Maarten Keulemans is Journalist van het Jaar 2021

Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans is uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2021. Dat heeft Villamedia, onderdeel van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en initiator van de prijs, vrijdagmiddag bekendgemaakt. De jury roemt Keulemans voor zijn ‘onvermoeibare verslaggeving van de corona-epidemie voor de Volkskrant’.

Keulemans onderstreept het hoge niveau van de vaderlandse journalistiek, waarin hij inmiddels ‘in het volle licht’ staat, aldus de jury van Villamedia. ‘Hij draagt onvermoeibaar feiten aan en weet die helder te duiden. Ook schuwt hij niet om aan te geven waar zijn twijfel zit, komt terug op eerdere conclusies als het nodig is, en gaat met iedereen het gesprek aan.’ Dat Keulemans zo ‘midden tussen zijn publiek’ staat, maakt hem een journalist die past bij deze tijd.

Keulemans kreeg de prijs, vanwege corona zonder aanwezigheid van publiek, uitgereikt door de hoofdredacteur van Villamedia Chris Helt in de Centrale Bibliotheek van Den Haag. Eerdere jaren wonnen onder anderen Geertjan Lassche (2020), Kim van Keken (2017), Bas Haan (2015) en Antoinette Hertsenberg (2009).

Neeltje Walgien ontving de Afstudeerprijs Villamedia voor haar mini-documentaire Reborn. De productie die op YouTube te zien is gaat over vrouwen die een babypop ‘adopteren’ alsof het een echt kind is.