MOB: aanpak stikstofprobleem problematisch door stikstofwet

De huidige aanpak van het stikstofprobleem is problematisch en het gevolg van de stikstofwet die op 1 juli vorig jaar in werking is getreden, stelt Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB). De milieuorganisatie heeft inmiddels zo’n tweehonderd procedures lopen bij rechtbanken die gaan om stikstof. ‘En daar komen elke week zaken bij’, aldus Vollenbroek.

MOB won recent vier rechtszaken in Zwolle. De overheid moet de natuurbelangen meewegen bij het gedogen van illegale stikstofemissies, oordeelde de rechtbank. Onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) waren kleine bedrijven, voornamelijk veehouderijen, vrijgesteld van het opgeven van hun stikstofuitstoot. Nadat bleek dat de PAS in strijd was met de Europese regels, moesten deze bedrijven alsnog een natuurvergunning aanvragen, waarbij hun uitstoot gecompenseerd moet worden. Daarvoor is de overheid verantwoordelijk, die de bedrijven gedoogd tot de uitstoot gelegaliseerd is. En dat mag dus niet, aldus de rechter.

MOB stelt dat het vorige kabinet een ‘rammelkast van een wet’ heeft aangenomen met de nieuwe stikstofwet. ‘Daardoor komen er straks weer een heleboel uitspraken van de rechter die de vergunningen vernietigen van deze bedrijven. Dat heeft heel veel gevolgen voor die bedrijven, maar het zijn eigenlijk gewoon lijken uit de kast van het oude kabinet’, vindt Vollenbroek.

De Volkskrant schrijft vrijdag over de uitspraken van de rechter in Zwolle. NRC meldt dat stikstofrechten van gesloten of gestopte bedrijven hergebruikt worden, wat er voor kan zorgen dat er juist meer stikstof wordt uitgestoten dan toegestaan. ‘Dit gesjoemel met stikstof komt door die wet. Het is een voortzetting van de PAS en een grote puinhoop. Het is een drama voor de economie en regie vanuit het kabinet ontbreekt’, stelt Vollenbroek.

Natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal reageerde vrijdag dat ze vertrouwen houdt in de stikstofaanpak van het nieuwe kabinet. Ze zegt dat het coalitieakkoord, waarin plannen staan voor stikstofreductie, zorgt voor een ‘nieuwe werkelijkheid’.