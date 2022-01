Kopstuk rechtse Duitse oppositiepartij AfD verlaat partij

Een van de voorzitters van de uiterst rechtse Duitse oppositiepartij AfD, Jörg Meuthen, is opgestapt. Hij was de topkandidaat van zijn partij bij de Europese verkiezingen van 2019. Volgens eigen zeggen probeerde hij de AfD naar het midden te bewegen. Hij spreekt nu over een ‘nederlaag’ in de machtsstrijd met de extreemrechtse vleugel, die formeel is opgeheven.