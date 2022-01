Bonden: zorgen bij werknemers over terugkeer naar kantoor

Werknemers maken zich zorgen over de terugkeer naar kantoor, melden vakbonden FNV en CNV. Zij krijgen ‘tientallen’ signalen over werkgevers die hun personeel vragen terug te keren naar het werk. FNV laat weten een toename in het aantal meldingen te krijgen ten opzichte van vorige week, toen er nog geen versoepelingen waren aangekondigd.