Hoge olieprijs stuwt winstgevendheid olieconcern Chevron

Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron heeft in het vierde kwartaal en over heel 2021 fors geprofiteerd van de hoge olieprijzen. Het bedrijf wist daardoor een miljardenwinst te boeken. In 2020 dook Chevron nog diep in de rode cijfers omdat de olieprijzen toen kelderden door de uitbraak van de coronapandemie.

In het afgelopen kwartaal werd een nettowinst behaald van bijna 5,1 miljard dollar, omgerekend 4,6 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog een min van 665 miljoen dollar. Over heel 2021 bedroeg de winst 15,6 miljard dollar tegen een verlies van 5,5 miljard dollar in het voorgaande jaar toen Chevron grote afschrijvingen moest doen op de waarde van bezittingen door de scherp gedaalde olieprijzen.

De totale omzet van de op een na grootste oliemaatschappij van de Verenigde Staten, na ExxonMobil, steeg in het afgelopen kwartaal naar 48 miljard dollar, van ruim 25 miljard dollar een jaar terug. Over het gehele jaar was dat 162,5 miljard dollar. De productie van olie en gas ging vorig jaar licht omhoog naar het equivalent van 3,1 miljoen vaten per dag.

Op de beurs in New York steeg het aandeel Chevron deze week naar een nieuw recordniveau. Het aandeel lijkt vrijdag wel lager te openen.