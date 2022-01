16 jaar cel in zaak Nicky Verstappen

Jos B. is vrijdag veroordeeld tot zestien jaar cel voor het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen in 1998. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde dat B. schuldig is, ondanks de nadrukkelijke ontkenning van B. Met die ontkenning heeft B. ‘onnodig extra leed’ toegebracht aan de nabestaanden, aldus het hof.

In hoger beroep was twintig jaar cel geëist.

Nicky Verstappen verdween in nacht van 9 op 10 augustus 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven.