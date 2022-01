Aboutaleb en De Wever naar Colombia om cocaïnesmokkel

Vorig jaar werd in de havens van Rotterdam en Antwerpen respectievlijk 70,5 en 89,5 ton cocaïne in beslag genomen, tegenover 40,6 en 65,4 ton in 2020. Uit een rapport van het Europese drugsagentschap EMCDDA uit 2021 blijkt dat België en Nederland in 2019 goed waren voor 51 procent van de cocaïnevangsten in de EU, geeft de gemeente Rotterdam aan. Als reden voor de groei wordt onder meer een vergrote pakkans genoemd, omdat douane- en veiligheidsdiensten in beide havens zijn versterkt.

De burgemeesters gaan in de havensteden Cartagena, Turbo en Barranquilla praten met vertegenwoordigers van de Colombiaanse regering, veiligheidsdiensten, havenbedrijven, andere burgemeesters en de lokale bevolking over de strijd tegen cocaïnehandel en de macht van drugskartels. Gehoopt wordt dat het bezoek leidt tot een betere samenwerking met uitvoerhavens en meer ‘Europese regie om drugshandel en -criminaliteit te bestrijden’, aldus de gemeente. De Wever en Aboutaleb pleiten allebei voor een overkoepelend EU-agentschap voor drugsbestrijding. ‘Juist het ontbreken van coördinatie en regie maakt Europa aantrekkelijk voor drugscriminelen’, aldus Aboutaleb.

De Rotterdamse en Antwerpse delegatie reizen na Colombia door naar Panama en Costa Rica, een volgens Rotterdam opkomend zogenoemd transitland voor cocaïnesmokkel. Daar willen ze ook spreken met lokale overheden en het bedrijfsleven.