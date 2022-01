Olieprijzen op koers voor zesde week van stijgingen op rij

De olieprijzen hebben de hoogste niveaus in ongeveer zeven jaar bereikt. De prijs van een vat Brentolie (van 159 liter), de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, nadert de 90 dollar. De prijs van Amerikaanse WTI-olie (West Texas Intermediate) staat op ruim 87 dollar per vat.

Daarmee hebben de olieprijzen een voortvarende start gemaakt in 2022. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar olie groot. Tegelijkertijd zijn er zorgen dat de Russische olie- en gasleveringen verstoord kunnen worden als er een conflict over Oekraïne zou uitbreken.

Nieuw overleg

Volgende week is er weer nieuw overleg over de olieproductie door de OPEC+. De alliantie van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland gaat dan beslissen over de productie in maart. De OPEC+ is de productie geleidelijk aan het verhogen.

De stijgende olieprijzen zijn ook te merken aan de pomp bij Nederlandse tankstations. De adviesprijs voor benzine ligt bijna op een recordniveau en die voor diesel staat zelfs op een recordstand, aldus consumentencollectief UnitedConsumers, dat dagelijks adviesprijzen bijhoudt van vijf grote oliemaatschappijen.