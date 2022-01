Commerciële testaanbieders: er komen geen mensen, dit werkt niet

SpoedtestCorona is een van de commerciële coronatesters die de deuren alweer heeft gesloten. De mensen die zouden worden doorgestuurd door de GGD komen namelijk ‘nagenoeg’ niet, zegt bestuursvoorzitter Jeroen de Jong. Hij kan het zich niet permitteren om met voor 10.000 euro per dag aan menskracht te gaan wachten. Hij voelt zich ook niet netjes behandeld, zegt hij.

De mensen zouden komen als ze niet binnen twaalf uur bij de GGD terechtkonden, maar dat bleek 48 uur te zijn, zegt De Jong. Ook directeur Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl bevestigt dit verhaal. Volgens hem is donderdag besloten dat de termijn wordt teruggebracht naar 24 uur, maar dat vindt hij nog steeds te lang. Er worden te weinig mensen doorgestuurd naar de commerciële aanbieders om het rendabel te maken. De aanbieders worden namelijk per afgenomen test betaald. Volgens De Jong gaat het om 10,55 euro exclusief btw.

Emmelkamp zou vrijdag een eerste van vijf testlocaties openen voor hulp aan de GGD’en, maar hij gaat dat nu toch niet doen. ‘We hebben alles klaarstaan, maar ik hoor van de andere testaanbieders dat het geen zin heeft.’

Hulp

Hij benadrukt dat de commerciële aanbieders de locaties alleen mogen openen voor hulp aan de GGD. ‘We mogen op zo’n locatie dan niet ook nog onze eigen commerciële werkzaamheden uitvoeren.’ De reden is dat mensen die met klachten een test willen veel vaker ook daadwerkelijk corona hebben dan mensen die een negatieve testuitslag willen voor bijvoorbeeld een reis. Die laatste groep kan dan besmet raken. ‘Maar ik hoorde van een andere testaanbieder die op zo’n locatie voor hulp aan de GGD acht mensen per dag over de vloer kreeg. Dan kom je dus niet uit.’

‘We hebben 50.000 euro geïnvesteerd voor vier locaties’, vertelt De Jong. Het was een enorme klus met apparatuur, documentatie en inzet van mensen. Het bedrijf zou uiteindelijk kunnen opschalen naar 10.000 tests per dag en er zouden ook nog drie locaties bijkomen.

Emmelkamp voelt zich belazerd: ‘wij willen helpen, we weten hoe het moet. Maar met zo weinig zekerheid gaat het niet.’