Parkpop gaat dit jaar door, voor het eerst op Malieveld

De acts blijven voorlopig nog even geheim. Voorheen werd het festival in het Zuiderpark gehouden, maar eind vorig jaar werd duidelijk dat het definitief naar het Malieveld verhuist omdat dat beter te bereiken is. De Haagse politiek pleit nog steeds voor het gebruik van het Zuiderpark, om zo de evenementen te verspreiden over de stad.

Parkpop wordt sinds 1981 georganiseerd en is hiermee een van de langstlopende festivals van Nederland. Tevens geldt het als een van de grootste gratis festivals van Europa. Onder anderen De Jeugd van Tegenwoordig, Danny Vera, Ilse DeLange en BLØF stonden weleens op het Haagse podium.