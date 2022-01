OM eist werkstraf tegen Lil Kleine vanwege mishandeling

De 27-jarige rapper wordt ervan beschuldigd op 6 december 2019 samen met twee mannen uit Boxtel een andere man te hebben mishandeld in een nachtclub in Amsterdam. Het vermoedelijke slachtoffer zegt door de mannen te zijn vastgepakt, tegen het lichaam te zijn geschopt en in zijn gezicht te zijn gestompt of geslagen. Toen hij na een duw op de grond viel, werd hij nog meer geschopt. Het OM eist tegen de andere verdachten ook werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen.

Van het incident waren vrijdag camerabeelden te zien in de rechtbank van Amsterdam. Op een van de video's is onder meer te zien hoe Lil Kleine en de twee andere verdachten schoppende bewegingen maken terwijl het slachtoffer op de grond ligt. De man zegt kneuzingen en bloeduitstortingen en emotionele schade te hebben opgelopen door het incident.

Lil Kleine, die niet aanwezig was in de rechtbank, verklaarde eerder tegen de politie dat hij de man had aangesproken omdat die tegen zijn verloofde Jaimie Vaes was aangelopen. De man zou volgens de rapper "denigrerend en arrogant" hebben gereageerd. Lil Kleine zegt het slachtoffer niet te hebben aangeraakt en dat hij "niets strafbaars" heeft gedaan.