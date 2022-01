Krimp Duitse economie in slotkwartaal 2021

De Duitse economie is in het vierde kwartaal van 2021 met 0,7 procent gekrompen in vergelijking met de voorgaande periode. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau. De krimp hangt samen met de omikronvariant van het coronavirus en de aanhoudende problemen in de toeleveringsketens waar bedrijven mee kampen.

Vanwege omikron werden de beperkende maatregelen in Duitsland aangescherpt, waardoor vooral de detailhandel en horeca werden geraakt. De consumentenbestedingen namen daardoor af. Verder werd de productie in de omvangrijke Duitse industrie ontregeld door de tekorten aan bijvoorbeeld chips en grondstoffen. Economen denken dat de grootste economie van Europa ook in het eerste kwartaal van dit jaar kan krimpen, waarmee Duitsland in een technische recessie zou belanden.

Over heel 2021 groeide de Duitse economie volgens een herzien cijfer met 2,8 procent. Eerder werd een plus van 2,7 procent gemeld. Het iets sterkere cijfer is te danken aan een opwaartse bijstelling van de groei in de eerste helft van vorig jaar, aldus het statistiekbureau. In 2020 kromp de economie van de belangrijkste handelspartner van Nederland nog met 4,6 procent.