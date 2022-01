Hoekstra voorzichtig positief om verder te praten over Oekraïne

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlands Zaken is ‘voorzichtig positief’ over de ‘potentiële aanknopingspunten’ die hij ziet om verder te praten met Rusland over de opgelopen spanning rond Oekraïne. Voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad zei hij dat ‘we er bovenop zitten. Inmiddels is er gereageerd door de Amerikanen en de NAVO en daar hebben de Russen weer op gereageerd.’