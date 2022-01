China laat VN-chef toe tot Xinjiang, maar niet voor onderzoek

China is bereid VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet toegang te verlenen tot de regio Xinjiang, zolang het een ‘vriendelijk’ bezoek is en niet wordt voorgespiegeld als een onderzoek. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de uitnodiging aan Bachelet om de eerste helft van dit jaar af te reizen al lang geleden is verstuurd.