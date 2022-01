Recyclingbedrijf Renewi profiteert van hoge grondstofprijzen

De grondstofprijzen zijn enorm gestegen sinds de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis. Dat leidde tot tekorten aan veel materialen. Zo is er meer vraag naar bijvoorbeeld karton door de grote hoeveelheden pakketten.

Renewi rekent nu op een winst voor aftrek van onder meer belastingen van 120 miljoen euro in zijn hele boekjaar, dat tot eind maart loopt. Hogere prijzen voor gerecyclede materialen dragen daar naar verwachting voor zo’n 40 miljoen euro aan bij. Een jaar eerder was het bedrijfsresultaat 73 miljoen euro.

Volumes

Voor de afgelopen periode, Renewi’s derde kwartaal, heeft het bedrijf geen cijfers gepubliceerd over de omzet of winst. De afvalverwerker meldt wel dat de volumes iets kleiner waren dan in dezelfde periode in 2020. De afvalverwerker heeft verder zijn schulden de afgelopen periode verkleind.

Het bedrijf merkt dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Dat heeft tot nu toe nog niet echt invloed op de activiteiten of kosten van Renewi.