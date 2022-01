Onderzoek: verkoop smartphones omhoog in 2021 ondanks chiptekort

Daarmee ligt volgens Canalys de verkoop op ongeveer een vergelijkbaar niveau als in 2019, voordat de coronapandemie uitbrak. Het Zuid-Koreaanse Samsung was de belangrijkste producent met bijna 275 miljoen verscheepte mobieltjes en een wereldwijd marktaandeel van 20 procent. Apple verscheepte 230 miljoen smartphones en had daarmee 16 procent van de markt in handen. Daarna volgen de Chinese producenten Xiaomi, Oppo en Vivo.

Canalys zegt dat er vooral sterke vraag naar mobieltjes was te zien in Azië, het Midden-Oosten en Afrika en ook Latijns-Amerika. Het gaat dan met name om goedkopere modellen. Maar ook de vraag naar de duurdere modellen van Apple en Samsung was sterk. Volgens de onderzoekers zijn mensen door de pandemie meer afhankelijk geworden van smartphones, bijvoorbeeld met QR-codes en online shoppen.