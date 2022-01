Afzetprijzen industrie in jaar bijna 20 procent gestegen

De prijzen die industriële bedrijven voor hun goederen vragen zijn in een jaar met bijna een vijfde omhoog gegaan. In december lagen die prijzen 19,5 procent hoger dan in de slotmaand van 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prijsdruk nam wel iets af, want in november waren de prijzen nog 21 procent hoger dan een jaar eerder. Volgens het CBS hangt dat nauw samen met fluctuaties in de olieprijs. Die was in november hoger dan in december, maar is inmiddels weer aan het stijgen.

De industrie verhoogde de prijzen door gestegen kosten van grondstoffen, energie en transport. Daardoor waren de ondernemingen zelf ook meer geld kwijt. De producentenprijzen hangen nauw samen met de inflatie omdat de hogere industrieprijzen ook leiden tot hogere prijzen in de winkel. Wel zullen verkopers mogelijk een deel van de stijging zelf opvangen.

Vertrouwen

Ondernemers in de industrie zijn deze maand minder optimistisch dan eind vorig jaar, meldt het CBS verder. Na een piek in november is het de tweede maand van dalingen op rij, maar het vertrouwen ligt nog ver boven het langjarig gemiddelde. Vooral over de verwachte bedrijvigheid en de hoeveelheid orders werden ze iets minder positief.

Een aantal sectoren liep uit de pas met het vertrouwen. Zo groeide het ondernemersvertrouwen in de sectoren hout en bouwmaterialen, transportmiddelen, voedings- en genotsmiddelen en textiel juist.