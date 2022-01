Nu ook geen grote porties friet bij McDonald’s in Maleisië

Fastfoodketen McDonald’s houdt problemen met de bevoorrading van patat aan zijn Aziatische vestigingen. In Maleisië kunnen klanten van het bedrijf daarom voorlopig geen grote porties friet meer krijgen. Hoe lang de Maleisische klanten verstoken blijven van grotere porties patat is nog niet duidelijk.

McDonald’s laat weten dat er problemen zijn in de leveringsketen en dat het de situatie nauwgezet volgt. Eerder moest het Amerikaanse bedrijf in Japan al twee keer de grote porties friet van het menu halen. De lokale tak van het bedrijf verwees daarvoor naar de coronapandemie en overstromingen in Canada waardoor dat land minder aardappelen produceerde.

In Taiwan verdwenen de hash browns, een aardappelgerecht vergelijkbaar met rösti, van het menu. Die werden geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten.