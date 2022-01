VS verbant telecombedrijf China Unicom uit angst voor spionage

De FCC besloot unaniem dat het Chinese bedrijf niet meer in de VS mag opereren. Het bedrijf krijgt zestig dagen om zich terug te trekken van de Amerikaanse markt. FCC-voorzitter Jessica Rosenworcel zegt in een verklaring dat er ‘steeds meer bewijs, en daarmee groeiende bezorgdheid, is dat Chinese staatsbedrijven een reële bedreiging vormen voor de veiligheid van onze telecommunicatienetwerken’.

Volgens China Unicom zijn deze zorgen onterecht en is de beslissing door de FCC genomen ‘zonder de vereiste behoorlijke rechtsgang’. Het bedrijf benadrukt dat het ‘in de afgelopen twee decennia een goede reputatie heeft opgebouwd en de Amerikaanse wet- en regelgeving naleeft’.

China Unicom werd vorig jaar door toedoen van toenmalig president Donald Trump al geschrapt van de Amerikaanse beurs.