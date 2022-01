Defensieminister VS: meer inspanning om burgerdoden te voorkomen

De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, heeft de top van zijn ministerie in een brief gevraagd om ‘meer inspanningen om burgerdoden te voorkomen’. Het is de meest ingrijpende actie van Austin tot nu toe over de kwestie, die aandacht kreeg door een Amerikaanse luchtaanval in Syrië in 2019 die aan tientallen burgers het leven kostte.

‘We kunnen en zullen meer moeite doen om burgers te beschermen’, schrijft Austin in de brief. Het Pentagon moet van de defensieminister binnen drie maanden met een plan komen om het probleem aan te pakken. ‘De bescherming van onschuldige burgers bij het uitvoeren van onze operaties blijft van vitaal belang voor het uiteindelijke succes van de operaties’, aldus Austin, die ook de ‘morele noodzaak’ daarvan benadrukt.

De instructie van Austin komt op dezelfde dag dat onderzoeksbureau RAND Corporation een kritisch rapport uitbrengt over de manier waarop het Amerikaanse leger met dit soort incidenten omgaat. Bij het plannen van aanvallen zou defensie zich dusdanig op de vijand concentreren dat het ‘het bredere civiele plaatje verwaarloost’. Dat kan leiden tot burgerdoden, stellen de onderzoekers.

Daarnaast doet het leger volgens het rapport ‘geen adequaat en consequent onderzoek’ naar de incidenten. Militairen die meldingen zouden hebben gemaakt van burgerdoden, kregen volgens de onderzoekers het idee dat deze in een doofpot belandden. Het is daardoor onbekend hoeveel burgers er in de afgelopen jaren precies zijn omgekomen door acties van het Amerikaanse leger.

The New York Times schreef eind vorig jaar dat de Amerikaanse strijdkrachten zich bij het uitvoeren van bombardementen in landen als Irak en Syrië vaak baseren op gebrekkige inlichtingen. Een Amerikaanse legerwoordvoerder zei als reactie daarop dat ‘zelfs de beste technologie in de wereld’ niet kan voorkomen dat fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld doordat inlichtingen verkeerd worden geïnterpreteerd. Hij zei dat bijzonder te betreuren. ‘We proberen te leren van die fouten.’