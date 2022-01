Schaarste chocoladepaashaasjes dreigt in Duitsland

De chocolademakers zeggen last te hebben van een beperkte aanvoer van grondstoffen als suiker en cacao. Verpakkingsmateriaal is eveneens schaars en ingrediënten zijn ook erg duur geworden. Dat komt onder meer door tegenvallende oogsten en het aantrekken van de vraag naar veel producten als gevolg van het herstel van de economie. Daarnaast spelen er veel logistieke problemen. Door de coronamaatregelen in diverse landen worden bijvoorbeeld de vaarschema’s van containerschepen in de war geschopt. En de energieprijzen zijn in rap tempo toegenomen.

Of de Duitse waarschuwing ook gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid van chocolade in Nederland, is niet bekend. In Nederlandse winkels liggen de eerste paasproducten inmiddels in de schappen.