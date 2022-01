Finland versoepelt coronamaatregelen

De Finse regering heeft besloten geleidelijk meerdere coronamaatregelen te versoepelen. Theaters en bioscopen gaan weer open, net als sportscholen en zwembaden. Restaurants mogen drie uur later sluiten, voortaan om 21.00 uur. Cafés moeten nog wel om 18.00 uur dicht.

In Finland is het aantal ziekenhuisopnames door corona gedaald. De beperkingen waren bedoeld om een overbelasting van de zorg te voorkomen. De piek in infecties lijkt te zijn bereikt, zei gezondheidsminister Hanna Sarkkinen.