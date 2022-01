Bloomberg: omstreden cryptoproject Facebook vindt nieuwe eigenaar

Het controversiële cryptoproject stond eerder te boek als Libra, maar werd later omgedoopt tot Diem. Toen Facebook het project met meerdere partners in 2019 onthulde, zei het dat het van plan was om één mondiale digitale munt te creëren. Daarmee zou iedereen wereldwijd, dus ook mensen die geen bankrekening hebben, overal ter wereld geld kunnen overmaken met hetzelfde gemak als het versturen van een sms-bericht.

De libra, die naast de dollar ook door de euro en andere valuta’s had moeten worden ondersteund, liep evenwel tegen een muur van weerstand aan. Facebook schroefde de wereldwijde plannen uiteindelijk terug na bezorgdheid onder toezichthouders dat de dienst te veel controle zou kunnen krijgen over het geldsysteem. Ook zou de digitale munt criminaliteit mogelijk kunnen maken en de privacy van gebruikers kunnen schaden.

Silvergate Capital is een prominente speler in de cryptocurrency-industrie en was al enige tijd bij het project betrokken. Dit bedrijf zou ook de Diem-munt gaan uitgeven en de fondsen van Diem beheren. Zowel Silvergate Capital als Meta Platforms, zoals het moederbedrijf van Facebook tegenwoordig heet, weigert commentaar te geven op het nieuws over de verkoop.