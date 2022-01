Vastgoedtak helpt maker Delfts blauw aan winst in coronajaar

De aardewerkproducent, ook wel bekend als Koninklijke Porceleyne Fles, besloot enkele jaren terug al om diverse vastgoedobjecten aan te schaffen. Daarmee waren miljoenen euro’s gemoeid. Het idee was dat de investering zou leiden tot een stabiele geldstroom die moest helpen bij het in stand houden van de ambachtelijke productie van Delfts blauw. Die strategie lijkt afgelopen jaar succesvol geweest.

In 2020, het eerste coronajaar, ging er nog een verlies in de boeken. Royal Delft heeft voor 2021 alleen nog een financiële prognose uitgesproken. Hoe de cijfers precies uitpakken is dus nog niet bekend. De echte jaarresultaten komen pas in maart naar buiten. Dan wordt ook duidelijk in hoeverre het bedrijf op de been gehouden is door de coronasteun van de overheid. Daar heeft Royal Delft afgelopen jaar eveneens gebruik van gemaakt.

Het bedrijf zag zich mede door de impact van de crisis in 2020 nog genoodzaakt om de activiteiten van kristalmaker Royal Leerdam Crystal, bekend van de Oranjevaasjes, in Leerdam te staken. Voor de crisis had het bedrijf plannen om in een aangekocht bedrijfspand een winkel van Royal Leerdam Crystal te vestigen. Door dat plan ging een streep. Dat kwam mede door de zwakke financiële positie van Royal Leerdam Crystal, overigens niet te verwarren met maker van wijnglazen Royal Leerdam.