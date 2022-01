Mondkapjes en tests voor minima en gemeenten met veel infecties

Voor mensen met een laag inkomen worden tot 1 mei 10 miljoen mondkapjes en 10 miljoen zelftesten beschikbaar gesteld. De gemeenten met veel besmettingen en een lage vaccinatiegraad krijgen in die periode 5,5 miljoen maskers en 5,5 miljoen tests. Die kunnen dan ingezet worden voor een ‘wijkgerichte aanpak’, bedoeld voor de buurten waar de situatie het zorgelijkst geacht wordt. Het gaat deels om buurten in grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar vooral ook om minder stedelijke gemeenten buiten de Randstad, waaronder Urk, Tholen en Vaals.

Het Outbreak Management Team had aangeraden om zelftests voor iedereen gratis te maken. In het laatste advies werd dat aangeraden op ‘gedragswetenschappelijke’ gronden. Het idee is dat zo een drempel om vaker te testen wordt weggenomen. Toch zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers woensdag al dat het kabinet niet bereid is om gratis mondkapjes en tests voor iedereen beschikbaar te stellen. ‘Wij beschouwen dit niet als een publieke voorziening.’