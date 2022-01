Biotechnoloog Galapagos vijfde meer waard na nieuws over topman

Galapagos was donderdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Waar de belangrijkste Europese beursgraadmeters met kleine uitslagen de handel uitgingen, sprong Galapagos eruit met een koerswinst van dik 22 procent. Dat dankt de onderneming aan het nieuws dat er een nieuwe topman is gevonden. Beleggers waren verder vooral bezig met het verwerken van het nieuwe rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.

Galapagos heeft de ervaren Paul Stoffels aangesteld als hoogste baas. De Belg komt over van Johnson & Johnson, een van ‘s werelds grootste medische bedrijven. Hij gaf leiding aan alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bij het Amerikaanse concern, dat onder andere bekend is van een coronavaccin. Volgens analisten van zakenbank Jefferies heeft Galapagos met Stoffels een zwaargewicht binnengehaald. Daarnaast verhoogde Citi het advies voor het aandeel.

Op het Amerikaanse rentebesluit werd aanvankelijk somber gereageerd door beleggers door het vooruitzicht van hogere rentetarieven in de Verenigde Staten. In maart wordt de rente naar verwachting met een kwart procentpunt verhoogd. Het zou de eerste renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank zijn sinds december 2018. De Fed gaf ook aan te zullen stoppen met het opkopen van obligaties, een stimuleringsmaatregel die de rentes ook laag houdt.

Goedkopere aandelen

In de loop van de dag bleek dat er toch ook beleggers waren die van de situatie gebruik probeerden te maken door de wat goedkoper geworden aandelen weer op te kopen. Zo werd de dip omgebogen in kleine koerswinsten. De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,2 procent in de plus op 753,79 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 1061,35 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,1 procent.

Elders in Europa trok Deutsche Bank de aandacht, met een plus van meer dan 4 procent in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland boekte in 2021 de hoogste nettowinst sinds 2011, mede dankzij sterke prestaties van zijn zakenbankdivisie. In Londen won easyJet verder licht. De prijsvechter wist het verlies in het afgelopen kwartaal te halveren. Ook ziet het bedrijf de vraag naar vliegtickets toenemen sinds de Britse overheid heeft aangekondigd de coronamaatregelen rond reizen te versoepelen.

De euro was 1,1148 dollar waard, tegenover 1,1280 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 87,40 dollar. Brentolie bleef onveranderd in prijs op 89,95 dollar per vat