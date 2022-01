Minder treinen NS vanaf 7 februari door uitval personeel

De NS laat vanaf 7 februari minder treinen rijden omdat er steeds meer medewerkers thuiszitten door ziekte of omdat ze vanwege de coronaregels in quarantaine moeten. Op trajecten waar nu zes treinen per uur rijden, zullen dat er straks vier zijn, meldt de NS. Op trajecten waar de NS nu vier treinen per uur laat rijden, worden dat er twee.