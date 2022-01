Polsbandjes voor kroeg en theater keren terug in Leeuwarden

Leeuwarden voert op vrijdag en zaterdag opnieuw het polsbandje in voor mensen die in de binnenstad naar de kroeg, een restaurant of het theater willen. Bezoekers krijgen het bandje wanneer ze een QR-code uit de CoronaCheck-app laten zien bij een controlepost. Op die manier hoeven ze niet meer hun code te laten zien bij elke voordeur. Meerdere gemeentes hanteerden het systeem toen de horeca eind vorig jaar weer openging.

‘Nu de huidige versoepelingen weer ruimte bieden voor het bezoeken van deze gelegenheden, is het gebruik van polsbandjes opnieuw gestart’, laat de gemeente Leeuwarden weten. De horeca in de Friese hoofdstad had zelf om het systeem gevraagd. Bij de controleposten kunnen mensen behalve een bandje ook informatie krijgen over het coronatestbeleid, het coronatoegangsbewijs en gratis een mondkapje krijgen.

‘Indien de wens bestaat om uit te breiden, gebeurt dit’, stelt Leeuwarden over de herintroductie van de polsbandjes. ‘Het gebruik van de bandjes is geen verplichting maar een manier om het controlesysteem van het coronatoegangsbewijs aan de deur te verlichten.’