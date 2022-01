Stakingsdreiging bij Heineken voorbij na instemming met cao-bod

De stakingsdreiging bij Heineken is voorbij. De leden van vakbond FNV hebben namelijk in meerderheid ingestemd met het laatste cao-bod van de bierbrouwer. Daarmee komt volgens de bond ‘een roerig cao-traject tot een einde’.

Eerder deze maand werd er nog voor het eerst in meer dan een kwart eeuw gestaakt bij de Nederlandse Heineken-brouwerijen. Daardoor werden de vestigingen in Den Bosch en Zoeterwoude een dag stilgelegd. Ook legde personeel het werk neer bij frisdrankfabriek Vrumona in Bunnik, een onderdeel van het bierconcern dat eveneens onder de cao voor de brouwerijen valt.

Na die ene stakingsdag wilde FNV een nieuwe staking opzetten, maar op het laatste moment besloot de bond in te gaan op een uitnodiging van het bierconcern om het overleg te hervatten. Heineken kwam vervolgens met een nieuw cao-voorstel. FNV zag hierin genoeg verbeteringen om het voor te leggen aan de eigen achterban.

FNV-bestuurder Niels Suijker had de indruk dat het staken had geholpen, want volgens hem kwam er niet alleen een verbeterd eindbod voor de 1250 mensen van de brouwerijen-cao, ook zouden de lonen voor medewerkers van twee andere cao’s bij Heineken extra omhooggaan.