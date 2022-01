Kosten voor netbeheerder stijgen dit jaar flink

De kosten van onderhoud en de uitbreiding van het elektriciteits- en gasnetwerk van regionale netbeheerder Enexis stijgen dit jaar tot meer dan 1 miljard euro. Dat is 9 procent meer dan in 2021 en een toename van 43 procent sinds 2017, aldus de netbeheerder. Volgens Enexis stijgen de kosten vanwege de energietransitie.

De energietransitie, waardoor de vraag naar duurzame energie uit zon en wind is toegenomen, zorgt volgens Enexis voor een ‘historisch groot werkpakket’. Ook willen mensen warmtepompen en elektrisch rijden en elektrificeert de industrie verder, zegt de netbeheerder.

De kosten zitten in het uitbreiden van de capaciteit van het energienet, zodat er grootschalig energie teruggeleverd kan worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld via zonnepanelen op daken van grote boerenschuren. Er is ook geld uitgetrokken voor nieuwe infrastructuur, onderhoud van bestaande netwerken en het plaatsen van slimme meters, licht de zegsman toe. Zo worden spanningsstations gebouwd en geplaatst en het kabelnetwerk verzwaard en uitgebreid. De plannen hiervoor zijn regionaal bepaald door lokale overheden.

Vijf miljoen klanten

De hoogte van de uitgaven zal per provincie verschillen en is afhankelijk van de fase waarin de netbeheerder met de werkzaamheden zit in de betreffende gebieden. Enexis heeft zo’n vijf miljoen klanten verspreid over Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Noord-Brabant, waar het komende jaar voor 364 miljoen euro aan werk op de rol staat, is voor Enexis de grootste provincie met de meeste inwoners.

De netbeheerder zegt dat het nu niet lukt om klanten altijd op tijd aan te sluiten en verwacht dat dit de komende jaren een ‘uitdaging’ blijft. Het bedrijf kampt daarbij net als andere ondernemingen in de technische sector met een tekort aan geschoold personeel. Vanwege de aansluitplicht moeten alle aanvragen gehonoreerd worden.

Diverse partijen, zoals netbeheerders zelf en andere organisaties zoals werkgevers- en ondernemersclubs, vragen al tijden aandacht voor oplossingen voor de problemen die uitbreiding van het energienet met zich meebrengen. Accountantsbureau PwC becijferde eerder dat de komende dertig jaar 102 miljard euro nodig is voor de uitbreiding van het energienetwerk.