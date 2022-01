LTO-voorman in opspraak na appje aan verkeerde tuinder

LTO-voorman Sjaak van der Tak is in opspraak geraakt na een appje dat hij afgelopen herfst per abuis naar de verkeerde tuinder heeft gestuurd. Uit het berichtje, dat in handen kwam van Het Financieele Dagblad, zou opgemaakt kunnen worden dat hij de van fraude verdachte tomatenteler Kaaij Brothers heeft proberen te helpen. Van der Tak zou de broers van de afwikkeling van de zaak op de hoogte hebben gehouden.

De kwestie draait om tientallen miljoenen euro’s aan Europese GMO-subsidie (Gemeenschappelijke Marktordening) die FresQ, een collectief van tomatentelers in het Westland, in de jaren 2010 tot en met 2012 ontving. De Europese Commissie bepaalde in 2013 dat de groep dat geld moest terugbetalen wegens vermoedelijke fraude. FresQ zou, anders dan het deed voorkomen geen samenwerking zijn geweest. Het geld kwam vooral in handen van Kaaij Brothers. Ook zou het geld niet voor de juiste doeleinden zijn gebruikt.

Nederland had sinds 2013 acht jaar de tijd om de onterecht verstrekte subsidies terug te vorderen en over te maken. Dat lukte niet, ook omdat FresQ failliet werd verklaard. Een verzoek van Nederland om de termijn te verlengen werd eerder afgewezen door Brussel. Voor de FresQ-fraude heeft het OM verscheidene verdachten in beeld onder wie de beoogde ontvangers van het appje, de gebroeders Van der Kaaij. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting ter waarde van 52,6 miljoen euro.

Update

In het bericht beschrijft Van der Tak hoe hij het landbouwministerie en Europese agrarische organisaties bewerkt, aldus het FD. Hij laat onder andere weten aan de verdachte broers dat Nederland niet van plan is om de miljoenen aan subsidie terug te betalen, maar ook dat de EU niet bereid is om de schuld kwijt te schelden. Verder stelt hij dat hij in zijn rol als lid van het presidium van de Europese boerenbelangenorganisaties COPA de zaak mogelijk zelf in Brussel kan aankaarten. Daarnaast zegt Van der Tak navraag te zullen doen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Van der Tak kent de broers ook nog goed vanuit zijn vorige functies als burgemeester van de gemeente Westland en als voorman van Glastuinbouw Nederland. De LTO-voorman erkent in een reactie de broers te hebben geïnformeerd. ‘Deze app is meer als update bedoeld en kan mijn inziens lastig gekwalificeerd worden als inhoudelijke inmenging’, aldus Van der Tak. ‘Toch begrijp ik dat ik het voor de beeldvorming beter niet had kunnen doen.’ Hij zal zich ook niet meer met de kwestie bemoeien, belooft hij.