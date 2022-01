Presidentsverkiezingen Italië gaan vijfde ronde in

De Italiaanse presidentsverkiezingen gaan zoals verwacht vrijdag (11.00 uur) een vijfde ronde in. De ruim duizend parlementariërs en regionale vertegenwoordigers zijn donderdag voor de vierde dag op rij er niet in geslaagd een nieuwe president te kiezen.

Zowel het blok op centrumlinks als centrumrechts beschikt over onvoldoende stemmen om een eigen kandidaat als winnaar uit de bus te laten komen. De partijen hebben elkaar nodig om de impasse te doorbreken, maar een deal werd niet meer verwacht voor de vierde stemronde. Er werden donderdag opnieuw veel blanco stemmen ingeleverd.

Een kandidaat heeft sinds donderdag alleen nog een absolute meerderheid van de stemmen nodig om de verkiezingen te winnen. Bij de drie eerdere rondes werd een tweederdemeerderheid geëist.

De termijn van de huidige president Sergio Mattarella loopt in februari na zeven jaar af. Hoewel hij een tweede termijn heeft uitgesloten, kreeg hij de afgelopen dagen toch stemmen. Onder de kandidaten is premier Mario Draghi. Hij wordt gezien als een kanshebber. Ook ex-premier Silvio Berlusconi had zich kandidaat gesteld, maar trok zich op het laatste moment terug.