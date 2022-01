Ruim 64.000 positieve coronatests erbij, achterstand onbekend

Het is niet bekend hoeveel besmettingen in werkelijkheid zijn bevestigd. Er is al ruim een week een grote achterstand bij het doorgeven van de uitslagen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De teller stond woensdag op 78.000 gemiste uitslagen in een periode van 9 dagen. Sinds donderdag geeft het RIVM niet meer elke dag een update.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 411.156 positieve tests. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis komt dat weektotaal boven de 400.000 uit. Maar met de nog niet geregistreerde positieve tests erbij, komt het werkelijke aantal gevallen waarschijnlijk in de buurt van een half miljoen.

Het aantal meldingen van sterfgevallen kruipt heel langzaam iets omhoog. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat veertien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. In de afgelopen zeven dagen zijn 67 sterfgevallen geregistreerd, het hoogste niveau in bijna twee weken tijd.